Бужумбура, , 12:04 — REGNUM Федерация футбола Бурунди остановила проведение всех турниров в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что в Бурунди рассчитывают возобновить до конца мая и полностью завершить его.

Добавим, что Бурунди была единственной страной в Африке и одной из пяти стран в мире, которая после 30 марта продолжала проводить футбольные матчи.

На 13 апреля в стране было зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом, один из которых привёл к летальному исходу.