Париж, , 08:18 — REGNUM Гран-при Франции в «Формуле-1» может быть перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Об этом 14 апреля сообщает L’Equipe.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон продлил до середины июля меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Гонка состоится, если организаторы проведут его без зрителей.

На данный момент Гран-при Франции стоит первым в календаре сезона. Этап «королевских автогонок» должен пройти с 26 по 28 июня.

Напомним, из-за коронавируса уже отменён Гран-при Монако. На неопределённый срок перенесены гонки в Австралии, Азербайджане, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Канаде.