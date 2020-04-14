Тегеран, , 08:01 — REGNUM Представитель Федерации каратэ иранской провинции Йезд заявил, что из-за распространения коронавируса впервые соревнования по ката проводились через социальные сети онлайн, что было встречено спортсменами с большим энтузиазмом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 апреля.

Мохаммад-Хади Малек-Сабет отметил, что соревнования среди девочек и мальчиков прошли с участием 142 спортсменов в различных стилях. Он также подчеркнул, что в ходе проведения мероприятия спортсмены из иранских городов Йезд, Мейбод, Ардакан и Бафк сняли видеоролики, продемонстрировав свои навыки владения ката, и отправили их судьям.

По словам представителя, судьи будут тщательно просматривать ролики и давать очки спортсменам в соответствии с регламентом Российской Федерации по исполнению ката.

Малек-Сабет также сообщил, что мероприятие проводится через социальные сети в соответствии с кампанией пребывания дома во время распространения коронавируса. По его словам, результаты будут объявлены после вынесения судебных решений.