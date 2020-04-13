Москва, , 13:12 — REGNUM Чемпионат России по стендовой стрельбе перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе Стрелкового союза России (ССР).

Сообщается, что чемпионат России первоначально планировалось провести в период с 30 мая по 7 июня в Казани.

Кроме того, перенесены этапы Кубка России по стендовой стрельбе и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе в Якутске.

Напомним, на 13 апреля в России подтверждено 18 328 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1 470 человек, умерли 148.