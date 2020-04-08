Саратов, , 16:11 — REGNUM Игроки саратовского гандбольного клуба «СГАУ-Саратов» организовали флешмоб и стали выкладывать в соцсети видео своих домашних тренировок с хештегами: #тренируйсядома и #спортнормажизни. Пользователям сети Интернет стали доступны упражнения семьи Ковалевых, Михаила Шаркова, Александра Рыжкова, Артёма Буша, а также семьи Галкиных вместе с главным тренером молодежной команды «СГАУ-Саратов» Виталием Галкиным. Свой первый видеоролик разместила и болельщица из группы поддержки Анна Колоскова, продемонстрировавшая отличную растяжку.

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области сообщает, что жителей Саратовской области вдохновила акция минспорта РФ «Тренируйся дома. Спорт норма жизни».

Главный тренер гандбольного клуба Александр Алексеев обратился к подписчикам: «Дорогие болельщики, ждём Ваши видео домашних тренировок с хештегом #ТренькакСГАУ, присылайте их нам, либо отмечайте в сторис. Обязательно отметим Вас в нашем аккаунте! Всем здоровья, и оставайтесь дома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, провести время с пользой предлагает своим подписчикам саратовский чемпион Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров на странице в Instagram. Он запустил челлендж: #спортивный карантин и #Уголок Захарова, чтобы время, проведенное в карантине, не было скучным.

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