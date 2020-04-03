Саратов, , 19:29 — REGNUM Провести время с пользой предлагает своим подписчикам саратовский чемпион Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров на странице в Instagram. Он запустил челлендж: #спортивный карантин и #Уголок Захарова, чтобы время, проведенное в карантине, не было скучным.

«Выкладывайте с этими хештегами свои «уголки», отмечайте меня и я размещу ваше видео у себя в сторис. Всем здоровья», — добавил спортсмен.

Пользователи откликнулись и начали присылать свои фото и видео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина приглашает стать участниками виртуальных мероприятий в рамках нового онлайн-проекта — Неделя детской книги-2020. В этом году во время школьных каникул и режима самоизоляции на сайте библиотеки будут организованы встречи с писателями, викторины и многое другое.

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