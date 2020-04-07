Нью-Йорк, США, , 10:44 — REGNUM О подкупе членов исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов заявила прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк (США). Об этом говорится в заключении, опубликованном 6 апреля на сайте прокуратуры.

Американское ведомство опубликовало 69-страничный документ, в котором содержатся обвинения во взяточничестве финансовых махинациях, отмывании денег в отношении более 30 лиц.

Среди них бывшие члены исполкома ФИФА Джек Уорнер (Тринидад и Тобаго), Рикардо Тейшейра (Бразилия), Николас Леос (Парагвай), Рафаэль Сальгеро (Гватемала).

Утверждается, что Уорнер получил $5 млн, а Сальгеро предложили $1 млн.

Напомним, в мае 2015 года произошёл скандал в ФИФА. Тогда швейцарская полиция по запросу американских властей задержала девять членов организации по подозрению в коррупции. В результате глава ФИФА Йозеф Блаттер, генсекретарь Жером Вальке и вице-президент Мишель Платини были отстранены от футбольной деятельности.

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