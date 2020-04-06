Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Руководство «Зенита» договорилось с футболистами о сокращении зарплат на время паузы в чемпионате, связанной с пандемией коронавируса. Об этом 6 апреля заявил гендиректор клуба Александр Медведев, сообщает «Р-Спорт».

"Договорились, что в апреле и мае зарплата будет сокращена на 50%. Это единодушное соглашение», — сказал Медведев.

Напомним, ранее о снижении зарплат футболистам объявили «Спартак», «Рубин», «Уфа» и «Динамо».

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