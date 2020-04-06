Париж, , 08:58 — REGNUM Велогонка «Тур де Франс», проведение которой официально запланировано с 27 июня по 19 июля 2020 года, может состояться в августе, сообщает Le Figaro.

В связи с эпидемией коронавируса, организаторы рассматривают разные варианты проведения велогонки, отменять которую пока не планируют.

Ожидается, что велогонка «Тур де Франс» может быть отложена на месяц и пройдет с 25 июля по 16 августа 2020 года. При условии, что обстановка вокруг эпидемии коронавируса позволит это сделать.

В свою очередь, перенос «Тур де Франс» приведет к переносу велогонки «Вуэльта Испании», проведение которой запланировано с 14 августа по 6 сентября 2020 года.

Напоминаем, что «Тур де Франс» — это одна из самых известных в мире велогонок, в которой каждый финишировавший гонщик уже является победителем.