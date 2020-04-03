Цюрих, Швейцария, , 11:06 — REGNUM Футбол изменится и будет совсем другим после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает Reuters.

«Футбол будет совсем другим. Он станет более социальным, объединяющим. Мы станем лучше, человечнее и внимательнее к вечным, самым важным ценностям», — сказал Инфантино.

Он добавил, что футбол будет привязан к отдельным странам больше, чем раньше, но одновременно он станет ещё более глобальным. Из него уйдёт заносчивость, а придёт доброжелательность.

Напомним, Инфантино стал президентом ФИФА в феврале 2016 года. В июне 2019 года он был переизбран на это пост.