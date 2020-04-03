Рим, , 10:58 — REGNUM Римский «Лацио» готов продать нападающего Чиро Иммобиле не менее, чем за €80 млн. Об этом 3 апреля сообщает Tuttosport.

По информации издания, в услугах форварды заинтересованы «Наполи» и «Эвертон».

Отметим, что Иммобиле является лучшим бомбардиром нынешнего сезона в Серии А. Он сыграл 26 матчей, в которых забил 27 голов.

Напомним, Иммобиле выступает за «Лацио» с 2016 года. В составе клуба он стал выиграл Кубок и Суперкубок Италии. Ранее он играл за «Ювентус», «Сиену», «Дженоа», «Торино», «Севилью» и дортмундскую «Боруссию».