Барселона, Испания, , 18:59 — REGNUM Согласно информации портала Diario Sport, руководство «Барселоны», несмотря на свои финансовые проблемы, уверено, что аргентинский форвард «Интера» Лаутаро Мартинес примкнет к стану каталонского клуба летом.

В «Барселоне» осведомлены, что «Манчестер Сити» и лондонский «Челси» уже делали крупные предложения итальянскому клубу и футболисту. Английские клубы готовы выплатить более 100 миллионов евро за аргентинца и платить ему свыше 10 миллионов за сезон.

Также отмечается, что «каталонцы» не исключают вариант, что 22-летний аргентинец может остаться в «Интере», однако, если он решит сменить клуб в трансферное окно, то его новым клубом определено станет «Барселона».

В этом сезоне Лаутаро провел 31 матч за «Интер» и набрал 20 (16+4) очков по системе «гол+пас».