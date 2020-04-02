Тегеран, , 08:54 — REGNUM Номинированный Азиатской конфедерацией футбола (АФК) вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд имеет шанс войти в историю мирового футбола в качестве героя Азиатского чемпионата мира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 1 апреля.

Бейранванд будет соперничать за титул героя чемпионата с Пак Чжи Суном (Республика Корея), Сами аль-Джабером (Саудовская Аравия), Тимом Кэхиллом (Австралия) и Кейсуке Хондой (Япония). Победитель будет выбран экспертной комиссией по результатам общественного голосования.

Вратарь иранской сборной и футбольного клуба «Персеполис» Алиреза Бейранванд был включен в шорт-лист игрока года АФК в мужской категории в середине декабря 2019 года. Теперь болельщики могут зайти на сайт the-afc.com и определить своего фаворита, проголосовав в опросе, который завершится 15 апреля в 18:30 вечера.