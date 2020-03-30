Токио, , 15:01 — REGNUM Церемония открытия Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года. Такое решение 30 марта принял организационный комитет Игр.

Ранее Asahi TV сообщил, что организаторы Олимпиады склоняются к тому, чтобы провести церемонию открытия именно в этот день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет (МОК) 24 марта объявил о переносе Олимпиады-2020 в Токио на 2021 год.

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