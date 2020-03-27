Загреб, , 10:01 — REGNUM Один боксёр сборной Хорватии и два тренера заразились коронавирусом во время европейского олимпийского отборочного турнира в Лондоне. Об этом 26 марта заявил генсекретарь Хорватской федерации бокса Марко Марович, сообщает BBC.

«Наш эпидемиолог считает, что они были заражены во время отборочного турнира к Играм-2020», — сказал Марович.

Напомним, турнир в Лондоне начался 14 марта и должен был завершиться 24 марта. Однако он был остановлен на третий день из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после турнира по боксу в Лондоне два случая заражения коронавирусом были выявлены в сборной Турции.

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