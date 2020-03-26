Москва, , 21:40 — REGNUM По поводу натурализации экс-полузащитника «Барселоны» Малкома дал комментарии натурализованный вратарь сборной России и «Локомотива» Гильерме: «Малком точно усилит состав. Однако он должен гореть желанием выступать за национальную команду. Тем более, после ЧМ-2018 на сборную России в мире смотрят с уважением».

Ранее 23-летний вингер «Зенита» не отрицал возможность выступлений за национальную сборную России.

В составе сборной России также выступают еще два натурализованных футболиста — Марио Фернандес из ЦСКА и Ари из «Краснодара».