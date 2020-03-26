Мадрид, , 19:06 — REGNUM Согласно информации Marca, «Реал» собирается вернуть марокканского защитника Ашрафа Хакими, находящийся в аренде в дортмундской «Боруссии».

По данным источника, Хакими сообщил о том, что хочет вернуться королевский клуб, но только при условии, если получит постоянное игровое время в команде. «Реал» неоднократно изъявлял желание видеть игрока в составе команды на следующий сезон, будучи довольным его результатами в чемпионате Германии.

Сообщается, что «Реал» хочет продать защитника Альваро Одриосолу, который на данный момент выступает на правах аренды в мюнхенской «Баварии». Испанец вышел на поле в одном матче за «баварцев»

В рамках текущего сезона Хакими принял участие в 25 матчах за дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге, набрав 13 (3+10) очков по системе «гол+пас».