Москва, , 17:15 — REGNUM Столичный баскетбольный «ЦСКА» дал разрешение легионерам клуба вернуться к себе на родину, сообщает портал «Р-Спорт».

Согласно сообщению источника, американские баскетболисты, выступающие за московский клуб, получили разрешение на вылет к себе на родину. Клуб будет оказывать помощь в организации их перелета.

Напомним, что правительство РФ в связи с пандемией коронавируса прекратило авиаперелеты с зарубежными государствами. Иностранным гражданам нужно покинуть страну до пятницы, чтобы вернуться на родину.