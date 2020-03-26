Ашхабад, , 16:52 — REGNUM Из-за всемирной пандемии COVID-19 федерация футбола Туркмении вынуждена перенести все соревнования на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

По этой причине отложен чемпионат среди футбольных клубов 2020 года, первенство страны по футболу среди молодежных команд, а также матчи суперлиги по футзалу.

Когда именно состоятся эти турниры, пока неизвестно, но возобновить их в Туркмении смогут только после стабилизации эпидемиологической ситуации в мире.