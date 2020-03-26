Лондон, , 16:25 — REGNUM Французский полузащитник лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко не собирается оставаться в клубе, сообщает итальянское издание Calciomercato.

Сообщается, что полузащитник желает вернуться в «Милан», за который выступал на правах аренды в сезоне 2018−2019 годов. В составе «россонери» игрок принял участие в 42 матчах, отличившись одной голевой передачей и одним забитым мячом. Напомним, что этот сезон Бакайоко отыграл за «Монако» на правах аренды.

«Милан» сам близится к совершению сделки с лондонским клубом по поводу француза. Согласно информации источника, технический директор «красно-черных» Паоло Мальдини уже контактировал с представителями «Челси».

В этом сезоне Бакайоко был задействован в 23 матчах за «Монако», отличившись одним голом и двумя голевыми передачами. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 32 миллиона евро.