Барселона, Испания, , 15:02 — REGNUM «Барселона» возобновила интерес к полузащитнику «Тоттенхэм Хотспур» Тангаю Н’Домбеле. Об этом 26 марта сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, внимание к Н’Домбеле со стороны каталонского клуба связано с тем, что летом клуб, скорее всего, расстанется с Артуро Видалем и Иваном Ракитичем, контракты которых истекают в 2021 году.

Напомним, летом 2019 года Н’Домбеле перешёл в «Тоттенхэм» из «Лиона» за €60 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 19 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.