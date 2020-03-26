Сочи, Краснодарский край, , 14:51 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин интересен нескольким европейским клубам. Об этом 26 марта заявил журналист Сергей Егоров на YouTube-канале «Футбольный Биги».

По его информации, в услугах 29-летнего Кокорина заинтересованы такие клубы, как итальянские «Лацио» и «Дженоа», испанский «Вальядолид», немецкая «Фортуна», а также французский «Марсель».

Отмечается, что семья Кокорина при этом хочет жить в Москве. И если он останется в России, то больше шансов на его подписание имеет московский «Локомотив».

Добавим, что с февраля 2020 года Кокорин, являющий игроком «Зенита», выступает на правах аренды в «Сочи».

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