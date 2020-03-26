Екатеринбург, 26 марта 2020, 13:16 — REGNUM Остановка шахматного турнира претендентов является исключительным событием. Об этом 26 марта заявил 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, сообщает ТАСС.
«Прерывать шахматное соревнование такого уровня — это несет тяжёлые последствия. Это исключительное событие», — сказал Карпов.
По его словам, он предполагал, что турнир можно было доиграть даже в таких условиях, поскольку была обеспечена полная изоляция игроков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФИДЕ остановила проведение турнира претендентов, а все участники сдали отрицательный тест на коронавирус.
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