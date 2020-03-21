Тегеран, , 09:08 — REGNUM Лига Чемпионов Азии выбрала иранского футболиста Алирезу Бейранванда лучшим вратарем в Азии, отбивающим пенальти. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 марта.

Азиатская Лига чемпионов в своем твиттере провела опрос, в котором присутствовал следующий список футболистов: Бейранванда из Ирана, Анте Ковича из Австралии, Квуна Сун Таэ из Японии и Фаризала Марлиаса из Малайзии. В соответствии с полученными данными, Бейраванд оказался самым результативным вратарём.

Алиреза Бейранванд — иранский футболист, который играет в качестве вратаря за ФК «Персеполис» в профессиональной лиге Персидского залива. Бейранванд представлял сборную Ирана по футболу на чемпионате Азии АФК 2015 года и чемпионате мира по футболу ФИФА 2018 года.

Бейранванд достойно принимал мощнейшие пенальти от таких футболистов как португальца Криштиану Роналду на Чемпионате Мира и иранца Али Карими в тегеранском дерби.