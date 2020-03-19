Тегеран, , 09:28 — REGNUM Игроки иранского футбольного клуба Нассаджи Мазандаран Про-Лиги Персидского залива инициировали кампанию пребывания дома, чтобы замедлить распространение коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 марта.

Футболисты начали кампанию с информирования людей в социальных сетях. Эта кампания направлена на то, чтобы побудить иранцев оставаться дома с целью держать подальше от распространения коронавирусной инфекции.

Игроки футбольного клуба призвали всех людей избегать каких-либо поездок по случаю иранского Нового года. Помимо этого, футболисты выразили свои соболезнования семьям погибших от вспышки и заявили, что для успешной борьбы с COVID-19 необходимо сплотиться всему народу против тех бед, которые обрушились на государство.

Ранее в среду заместитель министра здравоохранения Ирана Алиреза Раиси заявил, что 17 361 иранец был заражен коронавирусом в Иране, 1135 из них умерли.