Москва, , 15:01 — REGNUM Руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло решение о переводе своих футболистов на домашний режим тренировок. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что решение принято в связи с приостановкой розыгрыша РПЛ. Внутрикомандный удалённый режим будет действовать до 26 марта.

В клубе подчеркнули, что игроки переходят «на индивидуальный режим занятий в домашних условиях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент ФК «Спартак» Леонид Федун дал согласие на проведение виртуального матча игроков «красно-белых» с польскими футболистами.

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