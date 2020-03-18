Манила, , 14:29 — REGNUM Азиатская ассоциация бадминтона решила отложить проведение азиатского чемпионата по бадминтону в Маниле (Филиппины) из-за коронавируса COVID-19, сообщает Antara.

Известно, что чемпионат должен был состояться в Ухане (Китай) но, поскольку город стал центром распространения вспышки COVID-19, было решено перенести мероприятие в другое место.

Филиппины, которые заявили, что готовы принять у себя чемпионат в апреле 2020 года в Маниле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Индонезии в Маниле заявило, что граждане страны не подвергались воздействию коронавируса на Филиппинах, Палау и Маршалловых островах.

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