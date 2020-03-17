Москва, , 14:49 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) объявил о приостановке всех футбольных турниров в России. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе РФС.

«В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу», — говорится в сообщении.

Сюда относятся соревнования, которые проводятся лигами, региональными федерациями и их объединениями. Таким образом, будут отменены игры в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), а также матчи Кубка России.

Ранее сообщалось, что до 10 апреля приостановлены матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

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