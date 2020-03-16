Турин, Италия, 16 марта 2020, 22:13 — REGNUM Тест на коронавирус журналистки Микелы Персико, девушки защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругами, дал положительный результат. О диагнозе Микела сообщила в своем инстаграме.
У самого футболиста коронавирус был диагностирован 12 марта.
На данный момент в мире подтверждено 169.387 заболеваний. Среди них 77.257 выздоровевших и 6513 погибших. Из-за эпидемии уже были приостановлены чемпионаты Англии, Испании, Германии, Италии, Франции, Португалии и России по футболу.