Москва, , 12:58 — REGNUM Чемпионат России по биатлону перенесён на ноябрь-декабрь из-за распространения коронавируса. Об этом 16 марта заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, сообщает ТАСС.

«В связи с угрозой распространения коронавируса, в марте чемпионат России мы точно проводить не будем», — сказал Драчёв.

Он добавил, что турнир перенесут и разобьют на две части. Личные гонки могут состояться в ноябре, в эстафеты — в декабре. На основе этих гонок может быть сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Напомним, чемпионат России по биатлону должен был пройти в Ханты-Мансийске с 27 марта по 2 апреля.