Каннаполис, , 11:36 — REGNUM Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что не знает, состоится ли сезон в «Формуле-1». Об этом 16 марта сообщает GrandPX.news.

«Будем ли мы гоняться в этом году? Понятия не имею», — сказал Штайнер. По его словам, велика вероятность, что сезон отменят.

На сегодняшний день из-за коронавируса отменён Гран-при Австралии. Кроме того, перенесены на неопределённую дату Гран-при Китая, Бахрейна и Вьетнама.

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