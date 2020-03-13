Москва, , 15:57 — REGNUM Единая лига ВТБ приостановила розыгрыш турнира на неопределённый срок. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе лиги.

В заявлении говорится, что на данный момент чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения коронавируса объявлено в Эстонии, клуб из которой, «Калев», является участником лиги.

Отмечается, что у многих игроков, представителей команд и судей Единой лиги ВТБ были контакты с европейскими клубами из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Точные даты возобновления турнира не называются.