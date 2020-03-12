Казань, , 21:51 — REGNUM Этапы Мировых серий по синхронному плаванию и прыжкам в воду переносятся на осень. Международная федерация плавания (FINA) совместно с организаторами соревнований в Казани приняли совместное решение не проводить весной спортивное мероприятие. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

«Во избежание рисков распространения коронавируса мы совместно с организаторами соревнований в Казани приняли решение об их переносе», — сообщил президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе. Он подчеркнул, что в первую очередь такое решение принято для обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований.

Соревнования по прыжкам в воду переносятся на сентябрь-октябрь, вместо заявленных ранее 20−22 марта. Сроки проведения этапа Мировой серии по синхронному плаванию пока под вопросом, решение будет принято в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за коронавируса в республике переносятся все мероприятия, которые были запланированы на ближайшее время.

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