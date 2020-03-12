Москва, , 12:44 — REGNUM Баскетбольные турниры Евролига и Еврокубок приостановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе Евролиги.

Отметим, что в Евролиги командам осталось сыграть пять туров. Завершение регулярного чемпионата было запланировано на 9−10 апреля. Еврокубок остановили на стадии четвертьфинала.

Напомним, в Евролиге играют три российских клуба — ЦСКА, который является действующим чемпионом турнира, «Химки» и петербургский «Зенит». В плей-офф Еврокубка выступает казанский УНИКС.

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