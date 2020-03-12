Токио, , 07:17 — REGNUM Подготовка к летней Олимпиаде в Японии продолжится, несмотря на объявление ситуации с новым коронавирусом пандемией. Об этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил 12 марта на пресс-конференции в Токио.

По словам Суга, правительство «в курсе» заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о начале пандемии. Тем не менее, подготовка к Олимпиаде будет продолжаться по прежнему плану, во взаимодействии с Международным олимпийским комитетом и мэрией Токио.

По словам представителя правительства Японии, в настоящее время ситуация с распространением коронавируса не требует объявления режима чрезвычайной ситуации по всей стране.

«Никакого взрывного роста числа заражений сейчас нет», — подчеркнул Суга.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта члена оргкомитета Харуюки Такахаши заявил, что Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на год или два, если Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об их отмене.

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