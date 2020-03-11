Оттава, , 23:57 — REGNUM Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 16 по 22 марта, отменен. Об этом сегодня, 11 марта, сообщил телеканал CBC.

Причина отмены, как и множества других спортивных соревнований — коронавирусная инфекция, распространяющаяся по планете.

Напомним, что вспышка коронавируса Covid-2019 была зарегистрирована в китайском городе Ухань в самом конце 2019 года. Сперва наибольшее число заразившихся локализовывалось в самом Ухане и провинции Хубэй, однако потом вирус проник и в другие регионы Китая. Власти КНР предприняли жесткие меры по сдерживанию коронавируса. Это оказалось оправданным — на сегодняшний день эпидемия в Китае идет на спад.

Но коронавирус проник в другие страны. Сперва крупная вспышка была зарегистрирована в Южной Корее, потом в Иране, далее в Италии. Сейчас вирус активно распространяется по странам Европы и на других континентах. ВОЗ объявила пандемию.