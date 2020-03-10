Москва, , 19:56 — REGNUM Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, который должен проходить в Москве, перенесён на более поздний срок из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщает 10 марта пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

Как отмечается, решение об этом принято Европейской федераций тяжёлой атлетики «при полной поддержке Исполнительного комитета IWF».

Напомним, соревнования должны были проходить со 2 по 12 апреля на московском стадионе «Лужники». Теперь, согласно сообщению, турнир состоится в период с 13 по 21 июня.