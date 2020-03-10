Рим, , 09:04 — REGNUM Матчи чемпионата Италии по футболу отменены из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает La Stampa.

Отмена матчей касается и высшего дивизиона итальянского футбола — Серии А. Кроме футбольных матчей, в стране также отменены все массовые публичные мероприятия.

Отметим, что на сегодняшний день лидером Серии А является «Ювентус», который в 26 матчах набрал 63 очка. На втором месте с 62 очками идёт «Лацио». Замыкает тройку «Интер», у которого 54 очка после 25 игр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за эпидемии коронавируса Италия распространила карантин на всю территорию.

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