Лестер, Великобритания, , 22:08 — REGNUM Игра 29 тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20 между командами «Лестер Сити» и «Астон Вилла» состоится 9 марта на стадионе «Кинг Пауэр». Матч рассудит бригада арбитров: Майкл Оливер, Даниэл Кук и Саймон Беннет.

«Лестер»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс, Рикарду Перейра, Марк Олбрайтон, Вилфред Ндиди, Деннис Прет, Джеймс Меддисон, Харви Барнс, Келечи Ихеаначо.

«Астон Вилла»: Пепе Рейна, Мэтт Таргетт, Бйорн Энгельс, Фредерик Гильбер, Тайрон Мингс, Дуглас Луис, Марвелус Накамба, Конор Хурихан, Джек Грилиш, Мбвана Саматта, Ахмед аль-Мухаммади.