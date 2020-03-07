Мёнхенгладбах, Германия, , 22:31 — REGNUM 7 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в рамках 25 тура немецкой Бундеслиги 2019/20 встретились команды «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Боруссия» (Дортмунд). Противостояние завершилось минимальной победой «шмелей» со счетом 1:2.

MVP встречи с оценкой 8.56 был признан полузащитник сборной Бельгии Торган Азар, забивший первый мяч гостей и совершивший 5 отборов и 3 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 70%. Азар был заменен Джованни Рейной на 83 минуте.

«Шмели», набрав 51 очко, обогнали «РБ Лейпциг» и поднялись на вторую строчку. «Боруссия» (Менхенгладбах) с 46 баллами расположилась на пятом месте.

Предупреждения: Витсель — 41, Загаду — 45, Крамер — 63, Джан — 74, Санчо — 76, Бенсебайни — 76, Гинтер — 85, Геррейро — 89, Ляйнер — 90, Нойхаус — 90.

Забитые мячи: Торган Азар (Эрлинг Холанд) 8 — 0:1, Ларс Штиндль (Алессане Плеа) 51 — 1:1, Ахраф Хакими (Джейдон Санчо) 71 — 1:2.