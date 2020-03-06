Париж, , 00:03 — REGNUM Проведение международного Парижского марафона перенесено на осень из-за распространения коронавируса Covid-2019. Об этом 5 марта сообщает Agence France-presse.

Напомним, что изначально марафон планировался на 5 апреля. Однако коронавирус Covid-2019 активно распространяется в странах Европы, в том числе и во Франции, где число заболевших идет на сотни.

В итоге принято решение перенести Парижский марафон на 18 октября.

Стоит отметить, что многие спортивные соревнования в Европе либо отменяются, либо проводятся без болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса.