Абуджа, , 17:49 — REGNUM Число жертв лихорадки Ласса в Нигерии за девять недель эпидемии увеличилось до 132 человек, 5 марта сообщает Premium Times — Nigeria.

Согласно отчету Центра контроля заболеваний в Нигерии (NCDC), за отчетную неделю был зарегистрирован 421 подозреваемый случай, 85 случаев подтверждены, зафиксированы 11 случаев смерти от Лассы.

Лихорадкой Ласса в Нигерии в 2020 году заболели 775 человек — это уже в полтора раза больше, чем во время вспышки 2019 года.

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