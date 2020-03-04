Шеффилд, Великобритания, , 22:46 — REGNUM Испанский тренер «горожан» Пеп Гвардиола, несмотря на двухдневный перерыв, выставил на матч 1/8 Кубка Англии против «Шеффилда» основной состав, заменив лишь Стерлинга на Рияда Мареза.

«Шеффилд»: Джо Уайлдсмит, Лиам Палмер, Морган Фокс, Джулиан Бернер, Доминик Айорфа, Джоуи Пелупесси, Киран Ли, Барри Бэннан, Джейкоб Мерфи, Алессио да Круз, Фернандо Форестери.

«Манчестер Сити»: Клаудио Браво, Бенжамен Менди, Николас Отаменди, Джон Стоунс, Жоау Консело, Родри, Давид Сильва, Бернарду Силва, Рияд Марез, Габриэль Жезус, Серхио Агуэро.