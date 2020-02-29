Москва, , 16:44 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле не смог переиграть екатеринбургский «Урал» в матче двадцатого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на «ВЭБ Арене» и завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Марио Фернандес, у гостей мяч забил Эрик Бикфалви.

Отметим, что после двадцати матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Клуб екатеринбургский «Урал», набравший 25 баллов, находится на шестой позиции.

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