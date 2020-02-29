Минск, , 16:26 — REGNUM Лидер мужского биатлона Латвии Андрей Расторгуев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Белоруссии в спринтерской гонке на 10 км, пишет портал nra.lv.

Победу одержал российский биатлонист Матвей Елисеев, который опередил латвийского спортсмена на 4,1 секунду. В стрельбе лёжа Расторгуев был безупречен. По сути с надеждой на золото латвийский спортсмен распрощался после второй стрельбы, на котрой он допустил промах. После чего Расторгуев на дистанции отыграл три секунды, однако этого не хватило, чтобы занять высшую ступень пьедестала. В рамках кубка Европы ещё состоятся три этапа. В Нове Место, Чехия, Контиолахти, Финляндия и Холменколлен, Норвегия.