Новосибирск, , 11:22 — REGNUM В Новосибирской области на финишную прямую вышло строительство Регионального центра волейбола. Уровень готовности спортивного объекта — 75%. Сегодня, 28 февраля, губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание на площадке строительства центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл выездное совещание на площадке строительства Регионального центра волейбола Правительство Новосибирской области

Напомним, Региональный центр волейбола в Новосибирской области возводится в рамках национального проекта «Демография».

"Темпы очень высокие, есть уверенность, что летом этот объект будет введён в эксплуатацию», — отметил губернатор.

Во второй половине 2020 года в новом спортивном центре начнёт функционировать детско-юношеская школа по волейболу.

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, на объекте завершены общестроительные работы по блок-секции № 2, по строительству наружных инженерных сетей, трансформаторных подстанций, ливневой канализации с локальными очистными сооружениями, молниезащиты, контуров заземления, по устройству подпорных стенок, ограждению и освещению территории, проведено берегоукрепление озера (бывшего гранитного карьера).

Близки к завершению работы по блок-секции № 1, идут отделочные работы помещений и работы по монтажу внутренних коммуникаций.

Сезонные работы по благоустройству территории, устройству проездов и тротуаров, выполнены на 80%. Их обещают завершить в текущем году в весенне-летний период.

«Мы пытались создать универсальный объект. Здесь можно будет проводить соревнования по различным видам спорта, не только игровым, но и, например, по боксу, по борьбе, проводить различные массовые мероприятия: концерты, выставки, форумы. Большой зал волейбольного центра — трансформируемый. В нём есть выдвижные трибуны, есть возможность выставлять партер. Сегодня в Новосибирске объектов вместимостью 5500 мест нет, а спрос на такое количество зрителей очень высокий», — отметил Андрей Травников.

Наа стройплощадке работают более 30 субподрядных организаций. Полным ходом и строго по графику идут монтаж инженерных систем. Для обеспечения безопасности — монтаж контрольно-пропускного пункта, билетно-пропускной системы.

Губернатор подчеркнул, особенно приятно, что появление объекта создаст мощный толчок для развития прилегающей территории.

«В центре Новосибирска это, пожалуй, единственный запущенный участок такой площади. Мы вместе с городом понимает, как эта территория будет осваиваться: часть берега озера уже благоустроена в рамках строительства центра, вторая часть будет благоустраивается в рамках других проектов, появится гостиница. Конечно же, после появление таких объектов — спортивной и рекреационной инфраструктуры — эта территория станет очень привлекательной для инвесторов. Мы ожидаем, что в ближайшие годы здесь развернется очень активное жилищное строительство. И по сути дела весь этот район будет готов к приему игр Чемпионата мира по волейболу в 2022 году», — заявилТравников.

Напомним, что строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра началось летом 2019 года. С 2020 года строительство волейбольного центра в Новосибирской области идёт в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».