Новосибирск, 28 февраля 2020, 11:22 — REGNUM В Новосибирской области на финишную прямую вышло строительство Регионального центра волейбола. Уровень готовности спортивного объекта — 75%. Сегодня, 28 февраля, губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание на площадке строительства центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, Региональный центр волейбола в Новосибирской области возводится в рамках национального проекта «Демография».
"Темпы очень высокие, есть уверенность, что летом этот объект будет введён в эксплуатацию», — отметил губернатор.
Во второй половине 2020 года в новом спортивном центре начнёт функционировать детско-юношеская школа по волейболу.
По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, на объекте завершены общестроительные работы по блок-секции № 2, по строительству наружных инженерных сетей, трансформаторных подстанций, ливневой канализации с локальными очистными сооружениями, молниезащиты, контуров заземления, по устройству подпорных стенок, ограждению и освещению территории, проведено берегоукрепление озера (бывшего гранитного карьера).
Близки к завершению работы по блок-секции № 1, идут отделочные работы помещений и работы по монтажу внутренних коммуникаций.
Сезонные работы по благоустройству территории, устройству проездов и тротуаров, выполнены на 80%. Их обещают завершить в текущем году в весенне-летний период.
«Мы пытались создать универсальный объект. Здесь можно будет проводить соревнования по различным видам спорта, не только игровым, но и, например, по боксу, по борьбе, проводить различные массовые мероприятия: концерты, выставки, форумы. Большой зал волейбольного центра — трансформируемый. В нём есть выдвижные трибуны, есть возможность выставлять партер. Сегодня в Новосибирске объектов вместимостью 5500 мест нет, а спрос на такое количество зрителей очень высокий», — отметил Андрей Травников.
Наа стройплощадке работают более 30 субподрядных организаций. Полным ходом и строго по графику идут монтаж инженерных систем. Для обеспечения безопасности — монтаж контрольно-пропускного пункта, билетно-пропускной системы.
Губернатор подчеркнул, особенно приятно, что появление объекта создаст мощный толчок для развития прилегающей территории.
«В центре Новосибирска это, пожалуй, единственный запущенный участок такой площади. Мы вместе с городом понимает, как эта территория будет осваиваться: часть берега озера уже благоустроена в рамках строительства центра, вторая часть будет благоустраивается в рамках других проектов, появится гостиница. Конечно же, после появление таких объектов — спортивной и рекреационной инфраструктуры — эта территория станет очень привлекательной для инвесторов. Мы ожидаем, что в ближайшие годы здесь развернется очень активное жилищное строительство. И по сути дела весь этот район будет готов к приему игр Чемпионата мира по волейболу в 2022 году», — заявилТравников.
Напомним, что строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра началось летом 2019 года. С 2020 года строительство волейбольного центра в Новосибирской области идёт в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».