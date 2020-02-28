Санрайз, США, , 10:23 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Торонто» шайбы забросили нападающие Зак Хайман, Каспери Капанен, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и защитник Джастин Холл.

В составе «Флориды» точными бросками отметились защитник Марк Писик и форварды Майк Хоффман и Ноэль Аккьяри. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 24 броска из 28 по своим воротам.

На сегодняшний день «Торонто» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 76 очков после 65 матчей. «Флорида» идёт на 19-м месте с 72 очками после 64 игр.

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