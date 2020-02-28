Тегеран, , 08:42 — REGNUM Азиатская футбольная конфедерация (АФК) приняла решение перенести матчи иранских команд, выступающих в Лиге чемпионов АФК 2020. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 27 февраля.

«Согласно официальному объявлению АФК, матчи четырех иранских команд, которые должны были пройти на третьей неделе Лиги чемпионов АФК, были отложены на неопределённый срок», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФК Эстеглал.

«Эстеглал», «Персеполис», «Сепахан» и «Шахр Ходро» представляют Иран в Лиге. Иранские футбольные команды должны были встретиться со своими соперниками в третьем туре в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), в то время как матч ФК Сепахан должен был состояться в Ташкенте.

Коронавирус (COVID-19), распространившийся из китайского города Ухань, превращается в глобальную пандемию, и по меньшей мере 44 страны, включая страны Ближнего Востока, сообщают о случаях заболевания этим вирусом. Согласно последним данным, коронавирус вызвал 2800 смертей, в то время как у 80 000 человек по всему миру было выявлено данное заболевание.