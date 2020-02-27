Минск, , 13:29 — REGNUM Участникам чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Белоруссии, не угрожает коронавирус. Об этом 27 февраля заявила генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Дарья Леош, сообщает ТАСС.

«Мы готовы экстренно реагировать, но, к счастью, таких случаев нет», — сказала Леош.

Она добавила, что оргкомитет чемпионата оказывает медицинским службам содействие в профилактике коронавируса: отслеживает соблюдение правил гигиены, контролирует качество питания.

Напомним, чемпионат Европы по биатлону проходит в Раубичах с 26 февраля по 1 марта.