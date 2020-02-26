Москва, , 16:17 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении своей карьеры. Соответствующее заявление прозвучало в небольшом эссе для изданий Vanity Fair и Vogue.

«Это новый для меня опыт, поэтому, пожалуйста, простите меня. Теннис — я прощаюсь», — написала Шарапова в эссе.

Также она поведала о своей профессиональной карьере, восхождении к спортивным вершинам и непростых моментах, с которыми ей приходилось сталкиваться.

Шарапова подчеркнула, что восхождение на «гору под названием «теннис» было заполнено препятствиями, однако «вид с вершины этой горы был невероятным». Она отметила, что «после 28 лет и пяти титулов Большого шлема» она готова «покорить другую гору».